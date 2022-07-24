الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساختتمت هيئة الموسيقى مهرجان "موسيقى الجاز العربي" الذي نظمته على مدى يومين في "الظهران إكسبو" بالدمام، بمشاركة نخبة من أفضل فناني الجاز والملحنين من الشرق الأوسط وأوروبا، واجتمعوا في حدثٍ يعد الأول من نوعه في المملكة.وشهد اليوم الثاني من المهرجان تفاعلاً كبيراً من الجمهور مع مشاركات الفرق والفنانين التي اتسمت بالإبداع والابتكار على مستوى الألحان والأداء؛ حيث كانت البداية مع فرقة الفارابي التي أحيت القصائد العربية القديمة من خلال تقديمها بشكل مختلف عن السابق ، منها: "قليل عقل"، و"سلام على الدنيا" من أشعار الإمام الشافعي، و"سأعطيك الرضا" لأبو نواس، و"ولو كان لي قلبان"، و"طبيب النفس" لقيس بن الملوح .كما قدمت الفرقة الوطنية السعودية للموسيقى معزوفات لأشهر مطربي المملكة وسط أداء جماعي منسجم .وكان الجمهور على موعد مع "سيد العود المصري" حازم شاهين الذي أطلق معزوفاته بآلة العود في مقطوعتي "النداء الأخير" و"عيش" والتي شهدت محاورة ومساجلة بين الآلات الموسيقية، كما قدم معزوفات أخرى بعنوان: "نسمة صيفية"، و"مجنون أمنيات"، و"لو كنت معي"، إضافة لتقديمة أغنية سيد درويش "إيه العبارة" بأسلوب جديد .كما شهد المساء تقديم فرقة "باب" بقيادة الفنان الأردني عزيز مرقة مجموعة من المعزوفات الموسيقية لأغاني منوعة من الفلكلور العربي بعد إعادة توزيعها موسيقياً بشكل معاصر وسط تفاعل كبير من قبل الجماهير، ومنها: "فوق إلنا خل"، و"بنت الناس".وشارك الفنانون هاني عادل، ونداء شرارة، وجيمي الجوهري بمجموعة من الأغاني الحماسية والطربية، فيما حلت الفنانة السعودية جوري قطان ضيفة على الفقرة الخاصة بفرقة "باب" وقدمت أغنية "ناديت" ممزوجة بالإيقاعات الهندية والعربية .يذكر بأن اليوم الأول من مهرجان "موسيقى الجاز العربي" شهد مشاركة الفنان الألماني ربيع أبو خليل، و"فرقة موزيك"، و "فرقة مجاز"، إضافة لمؤسس أحد أكثر فرق الجاز بروزاً في فرنسا عازف العود المصري محمد أبو زكري.وتهدف هيئة الموسيقى من تنظيم مهرجان الجاز العربي إلى تعزيز المواهب والمشاركات الوطنية والعربية في الفعاليات الموسيقية، إضافة للاحتفاء بموسيقى الجاز وتوضيح أهمية آلة العود في تأليف المعزوفات العربية .// انتهى //15:20ت م0102