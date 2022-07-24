عام / بدء التقديم على الكليات التقنية للبنات بالرياض والمعاهد الصناعية والدبلوم المسائي
الأحد 1443/12/25 هـ الموافق 2022/07/24 م واس
الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم بدء التقديم على مرحلة الدبلوم الصباحي في الكليات التقنية للبنات بمحافظات المنطقة، وكذلك دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد والبرامج القصيرة في منطقة الرياض, إضافة إلى بدء التقديم على مرحلة الدبلوم المسائي في الكليات التقنية للبنين والبنات بالمنطقة.
ويمكن للراغبين التقديم عبر بوابة "قبولي" التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي ينتهي يوم الخميس 29 من ذي الحجة الموافق 28 يوليو في تمام الثانية عشرة ظهراً.
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