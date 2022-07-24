الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم بدء التقديم على مرحلة الدبلوم الصباحي في الكليات التقنية للبنات بمحافظات المنطقة، وكذلك دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد والبرامج القصيرة في منطقة الرياض, إضافة إلى بدء التقديم على مرحلة الدبلوم المسائي في الكليات التقنية للبنين والبنات بالمنطقة.ويمكن للراغبين التقديم عبر بوابة "قبولي" التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي ينتهي يوم الخميس 29 من ذي الحجة الموافق 28 يوليو في تمام الثانية عشرة ظهراً.// انتهى //15:21ت م0103