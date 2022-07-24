القاهرة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى مواصلة إسرائيل حملاتها الممنهجة على الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس.ودعا أبو علي في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة "108" لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، التي بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لمخططاته وممارساته العدوانية العنصرية، والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //16:26ت م0115