طوكيو 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ثوران بركان ساكوراجيما في مقاطعة كاجوشيما جنوب غرب اليابان اليوم.ووفقًا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، فإنه بعد ثوران البركان، رفعت حالة التأهب المتعلقة بالبركان إلى المستوى الخامس الأعلى على مؤشرها المكون من 5 مستويات، مع تنبيه السكان لضرورة الإخلاء.وبينت الشرطة المحلية إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في بعد ثوران البركان.مما يذكر أن ساكوراجيما هو أحد أكثر البراكين نشاطًا في اليابان، وهو متصل بشبه جزيرة أوسومي في كيوشو، الجزيرة الرئيسة في جنوب غرب اليابان.// انتهى //16:30ت م0117