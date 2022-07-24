حائل 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأطلقت جامعة حائل اليوم ٢٥ برنامجاً أكاديميًّا جديداً لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في الكلية التطبيقية، في مقر الجامعة بمدينة حائل والفروع التابعة لها، وذلك ضمن عمليات القبول السنوي الإلكتروني لطلاب وطالبات الثانوية العامة لهذا العام ١٤٤٤هـ.وعملت الجامعة على طرح تلك البرامج والتخصصات بناء على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مختلف الوظائف والمهن، بما يسهم في توطين الوظائف، تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.وأوضحت أنها حددت ٨ تخصصات أكاديمية مستحدثة لمرحلة البكالوريوس في المركز الرئيس بحائل تضمنت الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، ونظم المعلومات الجغرافية، وأمن المعلومات، وهندسة الشبكات والاتصالات، والصحة والسلامة المهنية، والقبالة، والتسويق إضافة إلى ١٠ برامج نوعية للطلاب والطالبات في مرحلة الدبلوم بالكلية التطبيقية بالمقر الرئيس بمدينة حائل، شملت برنامج مساعد طبيب أسنان وبرنامج الموارد البشرية، والهندسة الإلكترونية والاتصالات ، وتقنية هندسة الشبكات، والإعلان والاتصال التسويقي، وكذلك المحاسبة، وبرنامج تقنية المعلومات والتصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، والهندسة الزراعية، وتكنولوجيا حماية البيئة.كما استحدثت الجامعة ٧ برامج في الكلية التطبيقية لفروع الجامعة " طالبات " في محافظة الحائط شملت تقنية المعلومات، والسكرتارية الطبية، والموارد البشرية, وبرنامج الدعم الفني، والسكرتارية التنفيذية في فرع الجامعة بمحافظة الشملي, وبرنامج الإعلان والاتصال التسويقي، وتقنية هندسة الشبكات في فرع الجامعة بمحافظة سميراء.وأشارت الجامعة إلى أن البرامج التي صممت وفقاً لمعايير خاصة تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة المهنية، من خلال عدة مراحل دراسية، يدرس الطالب من خلالها عامين دراسيين يحصل فيهما على مكافأة جامعية أثناء الدراسة، وتكون الدراسة على ثلاث مراحل المرحلة الأولى يحصل فيها الطلبة على شهادة إتمام اللغة الإنجليزية بعد إتمام متطلبات الفصل الدراسي الأول.في حين يحصل الطلبة في المرحلة الثانية على درجة الدبلوم المشارك المهني، بعد إتمام متطلبات فصلين دراسيين " عام دراسي واحد ", أما المرحلة الثالثة فيحصل الطلبة على الدبلوم المتوسط المهني، بالإضافة إلى شهادة مهنية، وذلك بعد اجتياز معايير ومتطلبات أربعة فصول دراسية.يذكر أن الكلية التطبيقية صممت برامجها بشكل يتواءم مع مستهدفات التنمية المستدامة لتحقيق مخرجات ذات كفاءة عالية، بحيث يحصل الطلبة الملتحقون بالكلية التطبيقية على مكافأة شهرية 1000 خلال فترة الدارسة، كما يمكن للطلبة الملتحقين بالكلية التطبيقية التجسير والالتحاق ببرامج البكالوريوس، بعد حصولهم على جميع متطلبات شهادة إتمام درجة الدبلوم.// انتهى //16:30ت م0118