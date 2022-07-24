أبها 25 ذو الحجة1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عددًا من الجولات الرقابية على المحال التجارية والمستودعات في المنطقة.وأسفرت نتائج الجولة الرقابية عن ضبط مستودع مخالف بمحافظة خميس مشيط يعيد تصنيع وتدوير المراتب وتوزيعها على المحلات دون الحصول على التراخيص اللازمة.وأوضح فرع وزارة التجارة بالمنطقة أن المستودع يضم مصنعًا يمارس الغش التجاري وإعادة تدوير المراتب من مخلفات الإسفنج التالف وإعادة تدويره وتغليفه وتسويقه للمستهلك بأنه منتج طبي عال الجودة، وباسم تجاري غير مسجل لدى الوزارة.وحجزت الفرق الرقابية خلال الجولة ثلاثة أطنان من الإسفنج التالف و100 مرتبة معدّة للبيع، و٧٠٠ متر من القماش و ٧٨٠ كيسًا للتغليف غير مطابق للمواصفات القياسية، وأغلقت المنشأة وحجزت جميع المنتجات المخالفة، وحررت المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق القائمين على المصنع.// انتهى //16:55ت م0120