جدة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستقبل فخامة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في مقر إقامته في جدة اليوم، معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر.وبُحِث خلال الاستقبال تعزيز التعاون بين الجانبين.وثمن فخامته دور البنك بوصفه شريكًا موثوقًا في تمويل التنمية بكازاخستان، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية وتتطلع إلى تعزيز التعاون المستمر مع مجموعة البنك.من جانبه، أكد الجاسر التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يعكس الشراكة القوية بين جمهورية كازاخستان ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.يذكر أن حكومة كازاخستان تخطط في إطار برنامجها الوطني بناء 1000 مدرسة جديدة بحلول عام 2025، وإنشاء وتجهيز عيادات جامعية في خمس مدن بحلول عام 2025، وإعادة تشييد 11000 كيلومتر من الطرق، وإعادة بناء 53 مرفقًا لمعالجة المياه في 27 مدينة, حيث أعرب البنك الإسلامي للتنمية عن رغبته في المشاركة في تمويل البرنامج الوطني والعمل مع جميع الوزارات التنفيذية المعنية بشأن المشاريع المعنية. وابتداءً من مارس 2022، وافقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل إجمالي يبلغ حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي لكازاخستان.// انتهى //17:04ت م0122