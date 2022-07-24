الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساختتم برنامج الندوات الحوارية لمهرجان جاكس للفنون فعالياته الذي تنظمها وزارة الثقافة في بينالي الدرعية، بندوة "أهمية النقد البنّاء في الفنّ"، قدمها الناقد جلال الطالب بمقر المهرجان.وناقشت الندوة الختامية، تعريف النقد البناء في التصنيف الثقافي الفني الذي يعد رأيًا وفكرة ومنتجًا نقديًّا، ويقابله منتج فني بشتى أنواعه، حيث يركّز النقد البناء على نقاط القوة وتعزيزها، وإظهار ما يمكن معالجته بالطرق التي لا تقلل من قيمة العمل وتساعد المتلقي على فهمه، مبينةً أن عمل الناقد لا يقتصر على تقييم لوحة أو عمل فني فقط، بل يتجاوز ذلك إلى نقد المؤسسات المعنية بحفظ ومتابعة الفنون، كالجمعيات الثقافية والنوادي الأدبية، وكذلك الشغف على ممارسة النقد الفني خصوصًا من يتجاوز عمرهم الفني 20 سنة، والنقد الصريح الجاف، وأهمية اختيار الكلمات المناسبة والابتعاد عن تقييم الأشخاص والتركيز على أعمالهم، إضافةً إلى اقتناص الأفكار المتجددة.يذكر أن مهرجان جاكس للفنون يختتم هذا المساء أعماله التي استمرت على مدى عشرة أيام، امتزجت بالفن والإبداع من خلال استقطاب آلاف الزائرين الذين أبدوا إعجابهم بالتنظيم والأعمال الفنية الجاذبة في مقر بينالي الدرعية.// انتهى //17:06ت م0123