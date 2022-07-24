الطائف 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسسخَّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرقًا طبية لتقديم الخدمات للمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن بميدان الطائف، حيث تقدم خدماتها البيطرية لما يقارب 2900 رأسًا من الإبل المشاركة في المهرجان.ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم.وأوضحت الوزارة أنها قدمت حتى الآن خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 3 عيادات متنقلة و 4 فرق بيطرية، بواقع 8 أطباء ومساعدين بيطريين، مشيرةً إلى وجود فرقتين بيطريتين ترافق كل شوط وتتولى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن.يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كثفت جهودها في عمليات الرش الأرضي وخارج ميدان السباق لمكافحة نواقل الأمراض.// انتهى //17:07ت م0124