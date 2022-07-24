القاهرة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه في مقر السفارة اليوم، سفيرة جمهورية كولومبيا لدى القاهرة، غير المقيمة لدى المملكة آنا ميلينا منيوس دي جابيريا.وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج زيارة السفيرة الأخيرة للمملكة ولقاءاتها مع المسؤولين في القطاعات المختلفة، والتباحث حيال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في العديد من مجالات التعاون المشترك.// انتهى //17:24ت م0125