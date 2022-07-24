الدوحة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعًا بقيمة 41.71 نقطة، أي ما نسبته 0.33 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفًا و750.83 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 202 مليون و356 ألفًا و537 سهمًا، بقيمة 437 مليونًا و472 ألفًا و687.433 ريالًا؛ نتيجة تنفيذ 11054 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة.// انتهى //17:28ت م0128