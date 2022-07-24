القاهرة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 624.1 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% مسجلًا 9276.28 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.94 % ليصل عند مستوى 1815.13 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.85 % لينهي التعاملات عند مستوى 2664.44 نقطة.// انتهى //17:30ت م0129