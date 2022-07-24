الطائف 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأشعل فارق أجزاء الثواني حماسة أفضل توقيت في سباقات المفاريد بكار وقعدان من المدة المسائية أمس السبت بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.وفازت "سيوف" لسليمان سلامة الجهني بأفضل توقيت (2:55.467) بالمركز الأول في الشوط الأول فئة مفاريد بكار، بفارق 90 من أجزاء الثانية عن "طايب" لعبيد علي السناري، الذي وصل خط النهاية في توقيت 2:56.454، محققاً المركز الأول في الشوط الثاني عشر فئة مفاريد قعدان.وجاءت بقية النتائج بالمراكز الاولى لبقية الأشواط تباعاً، حيث فاز "كفو" لمحمد صالح آل رزق بالمركز الأول من الشوط الثاني فئة مفاريد قعدان بتوقيت 2:56.517 , ثم ‏"جود" لبدر غازي العصيمي، ثم "الفارس" لغصن سعيد المسلمي، ‏ثم "صدى" لعبدالرحمن سلطان القحطاني، وفي الشوط السادس فاز "الفايز" لسلطان مشخص القرشي بالمركز الأول، ثم "حصانة" لمحمد صالح آل رزق في الشوط السابع، ثم "جدلان" لحمد محمد الوهيبي، وفازت "نجود" لمحمد صالح آل رزق بالمركز الأول في الشوط التاسع، ثم "رياض" لسلطان مشخص القرشي في الشوط العاشر، ثم "ود" لشجاع سويد الدوسري في الشوط 11، ثم "سيافة" لمقحص منيع القحطاني في الشوط الثالث عشر، وأخيراً فاز "متعب" لمحمد عبيد الدوسري بالمركز الأول في الشوط المسائي الأخير وهو الشوط الرابع عشر.// انتهى //17:47ت م0135