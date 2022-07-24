مكة المكرمة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستضافت جامعة أم القرى اليوم، اللقاء التعريفي الأول لبرنامج "رواد السياحة" لمسار التدريب الداخلي الذي تعكف عليه وزارة السياحة، بهدف تنمية قدرات 100 ألف شاب وشابة من المواطنين السعوديين من خلال تدريبهم في أرقى 10 جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية متخصصة في القطاع السياحي، وتزويدهم بالمهارات الرئيسة في مجال الضيافة والسياحة والسفر لغرض تهيئتهم للعمل في قطاع السياحة في المملكة.وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب وصاحبة السمو الأميرة نورة بنت خالد مدير شراكات برامج التعليم والتطوير في وزارة السياحة والوفد المرافق، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين في القطاع، بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التطوير المهني لقطاع السياحة والضيافة.وأوضحت الأميرة نورة بنت خالد أن برنامج "رواد السياحة" يشمل ثلاثة أهداف مبنية على تنمية المهارات في مجال السياحة ورعايتها ودعمها، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة المهنية ومساعدة المهنيين حديثي العهد على توسيع معارفهم ومؤهلاتهم اللازمة للدخول في المجال، ودعم مسيراتهم المهنية من خلال صقل مهاراتهم، إضافة إلى مساعدة المتدربين على إيجاد فرص العمل الملائمة لهم في القطاع السياحي.من جانبه أشار عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور محمد بن نايف الشريف، إلى أن اللقاء التعريفي لبرنامج "رواد السياحة" للتدريب -بمساره الداخلي- جاء ليسهم بإثراء المستفيدين من هذا البرنامج بالمهارات والمؤهلات اللازمة للدخول إلى سوق العمل بثقة وجذب الكوادر والطاقات الراغبة في العمل في قطاع السياحة والضيافة، ويسعى البرنامج نحو تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.وشهد اللقاء تدشين معرض المتعهدين الذي اشتمل على جناح للمعاهد العالمية الرائدة في مجال السياحة والضيافة، من ضمنها المعهد العالي للضيافة والسياحة، والمعهد الأمريكي التعليمي للفندقة والإقامة، مدرسة لوزان الفندقية ومجموعة التعليم السويسرية، إلى جانب أجنحة خاصة لممثلي بعض الفنادق العالمية للرد على استفسارات الزوار ومناقشة الفرص المتاحة في قطاع السياحة والضيافة بشكل موسع وشامل.كما استعرضت أبرز ملامح البرنامج بمساريه الداخلي والخارجي، وشرح كيفية التسجيل في منصة "أهلها" وطريقة الترشيح، كذلك استعراض البرامج العالمية من الجهات المشاركة في اللقاء.وبينت الوزارة أنه بإمكان الراغبين في الاستفادة من البرنامج بمساريه الداخلي والدولي بالتعاون مع أكبر الجامعات العالمية المتخصصة في القطاع ذاته، وذلك عبر الرابط الخاص بالتسجيل https://hcdp.mt.gov.sa.// انتهى //17:47ت م0136