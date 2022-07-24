أبها 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسسلمت جمعية البر الخيرية بأبها اليوم، ضمن برنامج الجمعية "مساكن"، 63 وحدة سكنية لأسر مستفيدة من خدمات الجمعية، وجرى تسليم الوحدات بناءاً على الاتفاقية المُبرَمة مع وزارة الإسكان (الإسكان التنموي) .وسلمت الجمعية كل أسرة مستفيدة شيك بمبلغ مالي مع مفتاح السكن كإعانة في التأثيث بقيمة بلغت 315 ألف ريال، وقد حضر التسليم المدير التنفيذي للجمعية صالح السرحاني ومدير الإسكان التنموي بفرع وزارة الإسكان بعسير علي البيرق .يذكر أن جمعية البر الخيرية بأبها سلّمت خلال الفترة الماضية عدد 356 وحدة سكنية للأسر المسجلة لديها تلبيةً لحاجتها وتمكيناً لها من التملك أو الانتفاع وفق حاجة الأسر .// انتهى //17:47ت م0137