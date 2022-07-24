الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسنفذت عدد من الجهات الحكومية جولات رقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية تشمل ( المكيفات – الثلاجات – المجمدات غسالات الملابس – مجففات الملابس ) في عدد من مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت التجارية باللوائح والمعايير المتعلقة بكفاءة الطاقة.واستهدفت الجولات منطقة الرياض، بـ 45 زيارة، ومكة المكرمة بـ 70 زيارة، والمدينة المنورة بـ 3 زيارات، والقصيم بـ 14 زيارة، والمنطقة الشرقية بـ 11زيارة، وعسير بـ 15 زيارة، وتبوك بـ 3 زيارات، وحائل بـ 12 زيارة، والحدود الشمالية بـ 6 زيارات، وجازان بـ 9 زيارات، ونجران بـزيارتين، والجوف بـ 3 زيارات والباحة بـ17 زيارة.وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 859 منتجًا مخالفًا في 4 منشآت مخالفة تنوعت بين عدم وجود بطاقة على المنتج، ووجود بطاقة قديمة على المنتج (النجوم)، وبطاقة ملصقة تالفة أو ممزقة مما يصعب قراءتها، وبطاقة ملصقة غير ملونة (أبيض وأسود).وشاركت في الجولات الرقابية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.// انتهى //17:54ت م0138