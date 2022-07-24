جدة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستقبل فخامة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في مقر إقامته في جدة اليوم، معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي -الوزير المرافق-.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص المتاحة في عدد من المجالات الاستثمارية في المملكة وكازاخستان.// انتهى //18:15ت م0139