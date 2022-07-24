الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واستمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2022م من انتزاع 960 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 22 لغمًا مضادًا للأفراد و301 لغم مضاد للدبابات، و637 ذخيرة غير متفجرة.ونزع فريق "مسام" 3 ألغام مضادة للأفراد و241 لغمًا مضادة للدبابات و358 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، كما نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و19 لغمًا مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، إضافة إلى نزع 6 ألغام مضادة للأفراد ولغمين مضادين للدبابات و250 ذخيرة غير متفجرةً في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، و15 لغمًا مضادة للدبابات بمديرية حريب بالمحافظة ذاتها. وفي محافظة شبوة نزع فريق "مسام" 3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية بيحان، إلى جانب لغم واحد مضاد للألغام في مديرية عسيلان، كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية الوازعية، و5 ألغام مضادة للدبابات و21 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، و6 ألغام مضادة للأفراد و12 لغمًا مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية ذباب.وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر يوليو إلى 2.498 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 251 ألفًا و381 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.// انتهى //18:17ت م0140