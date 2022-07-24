الرياض 25 ذو الحجة1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسوقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق بالرياض اليوم، اتفاقية ثنائية لتأجيل الديون المستحقة للمشاريع التنموية التي يموّلها الصندوق في جمهورية بوركينا فاسو ، مع معالي وزير الاقتصاد والمالية في حكومة بوركينا فاسو الدكتور سيجلارو أبيل سومي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.ويأتي ذلك استكمالًا وتنفيذًا لمبادرة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية لعام 2020م بشأن تأجيل الديون المستحقة على الدول الأقل نموًا والأكثر فقرًا، وانطلاقًا من تحفيز الدول على الاستفادة من الحيّز المالي المستحدث لزيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتهدف الاتفاقية إلى تأجيل المبالغ المستحقة على جمهورية بوركينا فاسو للمشاريع التنموية وإعادة جدولتها، كما جرى خلال اللقاء بحث المشاريع الجاري تنفيذها في قطاعي الطرق والزراعة.ووصل إجمالي المشاريع التي أسهم الصندوق بتمويلها في جمهورية بوركينا فاسو على مدى 40 عامًا إلى 240 مليون دولار عبارة عن 15 قرضًا و3 منح للإسهام في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.يشار إلى أن أكثر من 33 دولة نامية حول العالم استفادت من مبادرة تأجيل الديون المستحقة من القروض الميسّرة التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية في تلك الدول.// انتهى //18:47ت م0143