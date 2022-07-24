عام / إسعاف المنية ينفذ 46 مهمة خلال أسبوع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة في شمال لبنان
الأحد 1443/12/25 هـ الموافق 2022/07/24 م واس
بيروت 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واس
نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 46 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.
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18:48ت م
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