الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة في الرياض.واستعرض اللقاء الفرص والممكنات لقطاعَيْ الصناعة والتعدين في منطقة الحدود الشمالية، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون والتنسيق مع إمارة المنطقة، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وسبل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.كما نُوقِشت خلال اللقاء التحديات التي تواجه قطاعَيْ الصناعة والتعدين، وبُحِثت آلية معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.// انتهى //18:54ت م0146