القاهرة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسوقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية وجامعة الأمير محمد بن فهد اليوم مذكرة تفاهم؛ لتدشين النسخة الثانية من برنامج المنح الدراسية لطلاب الدول العربية في جامعة الأمير محمد بن فهد.وأشادت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، في كلمتها خلال التوقيع، بدور مؤسسة الأمير محمد بن فهد في تبني المبادرات التي تدعم التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي، وتشجيع الشباب المبدعين من الطلاب والباحثين العرب والارتقاء بمستوى الجامعات العربية والتزامها بالمعايير الدولية.وأوضحت أن مذكرة التفاهم تعزز التعاون والجهود الرامية لخدمة الأولويات البحثية في المنطقة العربية، وتشجع على تبادل الخبرات بين أطراف المذكرة؛ بهدف بناء كوادر من خلال برامج تدريبية.من جانبه، أشار رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مبينًا أن الجامعة أطلقت عدداً من البرامج، منها برنامج المنح التعليمية التي تأتي انطلاقًا من دور الجامعة تجاه المسؤولية المجتمعية داخل المملكة أو خارجها، خاصة أن البرامج التعليمية تتماشى مع سياسة المملكة تجاه المجتمع العربي والإنساني.// انتهى //19:13ت م0147