الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسانتهت أمس البطولة السابعة والأخيرة من مجريات النسخة الأولى من الدوري السعودي الإلكتروني 2022 التي أقيمت لرياضة Valorant الإلكترونية، وحسم لقبها نادي Falcons Esports بفوزه بنتيجة 3 - 0 على فريق The Ultimates Esports.ويقام الدوري بنسختين خلال العام، يتقابل الأبطال نهاية العام في دوري أبطال الدوري السعودي الإلكتروني لتحديد بطل العام في كل رياضة إلكترونية، إذ انطلق الدوري عام 2020 بثلاث رياضات إلكترونية بنسخة واحدة، ووصل لعام 2022 ليضم في طياته سبع رياضات إلكترونية بنسختين خلال العام؛ سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى تمكين جميع الرياضيين الإلكترونيين.وأثبتت نهاية النسخة الأولى من الدوري السعودي الإلكتروني لعام 2022 الشغف الكبير للرياضات الإلكترونية، وستقام النسخة الثانية في مطلع شهر أكتوبر 2022.// انتهى //19:19ت م0148