الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ(52) لحملة البكالوريوس بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي بالكلية.وأكدت الكلية حرصها على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة، مبينة أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم وانتهائها بمرحلتَيْ المقابلة الشخصية والأشعة.// انتهى //19:25ت م0149