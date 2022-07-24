عام / كلية الملك فهد الأمنية تبدأ إجراءات القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ(52)
الأحد 1443/12/25 هـ الموافق 2022/07/24 م واس
الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واس
استقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ(52) لحملة البكالوريوس بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي بالكلية.
وأكدت الكلية حرصها على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة، مبينة أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم وانتهائها بمرحلتَيْ المقابلة الشخصية والأشعة.
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19:25ت م
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