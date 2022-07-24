الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأنهى المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مشاركته في البطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم «ألمانيا - اليونان 2023»، بحصوله على المركز الرابع في البطولة، بعد خسارته مساء اليوم أمام منتخب الكويت بنتيجة (21 - 27)، في مواجهة المركزين الثالث والرابع.وكان الأخضر بدأ مشواره في منافسات البطولة التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة بالفوز في أولى مواجهات دور المجموعات التمهيدي أمام إيران، قبل أن يخسر مواجهة الكويت، ثم يتغلب على المنتخب الكوري ويصل رصيده إلى 4 نقاط ليتأهل معها إلى نصف النهائي ويعلن تأهله رسمياً لبطولة العالم 2023، فيما خسر من المستضيف البحرين، وبعدها من الكويت في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.يذكر أن المنتخب السعودي الشاب قد تأهل إلى بطولة العالم رسمياً للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تأهله السابق في أعوام (1979 - 1999 - 2017).// انتهى //19:26ت م0150