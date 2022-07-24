جيزان 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسهطلت - مساء اليوم - أمطارٌ متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك، و الريث، و هروب، و فيفا، و العارضة، والعيدابي، و ضمد، وصبيا، وأبو عريش، وبيش، والدرب، ومركزي الحقو، والحشر، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة ، سالت على أثرها وديان جيزان، وخلب، والسلف.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //20:49ت م0157