عام / أمطار على منطقة جازان
الأحد 1443/12/25 هـ الموافق 2022/07/24 م واس
جيزان 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واس
هطلت - مساء اليوم - أمطارٌ متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك، و الريث، و هروب، و فيفا، و العارضة، والعيدابي، و ضمد، وصبيا، وأبو عريش، وبيش، والدرب، ومركزي الحقو، والحشر، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة ، سالت على أثرها وديان جيزان، وخلب، والسلف.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
20:49ت م
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