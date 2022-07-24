جدة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //21:23ت م0160