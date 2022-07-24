جدة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا.وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //21:23ت م0161