جيزان 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسنظمت غرفة جازان بالتعاون مع شركة تجمع مطارات، اليوم، ورشة عمل تعريفية عن " الفرص الاستثمارية بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي الجديد بجازان "، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة بمدينة جيزان .واستعرضت الورشة العديد من الفروقات بين المطار الحالي و المطار الجديد، الذي يقع على مقربة من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفاة أرامكو، وعلى مساحة 50.134.155 م2، وتبلغ طاقته لاستيعابية 6.3 ملايين مسافر سنوياً، كمرحلة أولى، ويتكون من 39 مبنى قابلاً للتوسع مستقبلا ، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار الحالي 900 ألف مسافر سنويا، وخدم 8.2 ملايين مسافر في عام 2019 فوق الطاقة الاستيعابية .وتناولت الورشة الوضع التجاري المستقبلي وفرص العمل التسويقية، ونهج التسويق في إدارة العمليات التجارية وتطوير الأعمال.// انتهى //21:28ت م0162