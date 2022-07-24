القاهرة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأكد معالي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أهمية العلاقات الروسية العربية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا التخطيط لعقد اجتماع سادس لمنتدى التعاون العربي - الروسي على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت.جاء ذلك في كلمة لافروف أمام الجلسة المراسمية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التي عُقِدَت بمقر جامعة الدول العربية، اليوم، بحضور أمينها العام أحمد أبو الغيط، والمندوبين الدائمين أعضاء مجلس الجامعة العربية.حضر الجلسة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.وأعرب لافروف عن امتنانه باهتمام جامعة الدول العربية بالوضع في أوكرانيا، مقدرًا الموقف المتوازن والعادل والمسؤول الذي اتخذته الدول الأعضاء في الجامعة العربية في هذا الشأن.وعن القضية الفلسطينية، طالب الوزير الروسي بإحياء اتفاق القدس وحل الأزمة الفلسطينية.//انتهى//21:53ت م0164