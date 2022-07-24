أبها 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واستنظِّمُ جمعيةُ رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)، الأولمبيادَ الوطني الثالثَ لجمعيات أيتام المملكة، غرة محرم القادم حتى الخامس من الشهر نفسه، وذلك في المدينة الجامعية بالفرعاء، بمشاركة 27 جمعيةً من جمعيات أيتام المملكة، يمثِّلُها أكثرُ من 320 مشاركًا من الأيتام.وأوضحَ رئيسُ مجلس إدارة الجمعية ، رئيسُ اللجنة الاشرافية للأولمبياد الدكتور ناصر آل قميشان أنَّ هذا الأولمبيادَ يهدفُ إلى بناء قدرات الأيتام و إكسابهم الثقـةَ بأنفسهم،وإذكاء روح المنافسـة والتحدي والوصول للنجاح والتفوق، وتحقيق التعارف بيــن الجمعيات،واكتساب الخبرات،وتطويـر طـرق التعامـل مـع الأيتــام،وكذلك اكتشاف الموهوبين والبارزين منهم، لافتاً الانتباه إلى ضرورة العناية بهـم وتطوير مهاراتهم، وفتح المجال أمام الراغبين في خدمة الأيتام والتطوع في رعايتهم بالمشاركة في مجالات الخدمة المتنوِّعة بتنوُّع الحاجات في مثل هذه الفعاليات، إضافةً إلى إشعار المجتمع بالدور الذي تقومُ به جمعياتُ رعاية الأيتام الذي يتجاوزُ الخدماتِ الإغاثيةَ الأساسيةَ إلى برامجَ أعلى من التربية، وبناء القدرات وتنويع وإثراء البرنامــج السياحي في منطقة عسير،وزرع القيم العالية والأخلاق النبيلة في نفوس المشاركين.بدوره،أفادَ رئيسُ اللجنة التنفيذية للأولمبياد الدكتور سعد آل عمرو أنَّ الأولمبيادَ يتضمَّنُ أربعةَ مجالاتٍ تنافسيةٍ، في كل مجال منافستان، وهي المجالُ الثقافي؛ويشملُ الإلقاءَ والمسابقاتِ الثقافيةَ، والمجالُ الفني؛ويشملُ المسرحَ والتصويرَ الفوتوغرافي،والمجالُ الاجتماعي؛ويشملُ الشيفَ والخدمةَ المجتمعيةَ، وأخيرًّا المجالُ الرياضي؛ويشملِ كرةَ القدم وتنسَ الطاولة.يُذكرُ أنَّ هذهِ النسخةَ تأتي بعد حصول الأولمبياد على المركز الأول في المبادرات التنموية على مستوى جمعيات المملكة،كما أنَّ هذهِ الفعاليةَ تعدُّ واحدةً من أهم الفعاليات التي تُقام لخدمة الأيتام في المملكة،وهي امتدادٌ لما تقدِّمُه هذه الجمعياتُ من عناية تربوية لليتيم لبناء شخصيته،ورعايته وتأهيله.// انتهى //23:41ت م0168