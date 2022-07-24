أبها 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسحَقَّقَ منتخبُ ليبيا الفوزَ بهدفين دون رد أمام منتخب لبنان - اليوم - على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط،ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.وسَجَّلَ هدفي منتخب ليبيا كلٌّ من محمد عادل،وعبد الميسر بشينة، وحصلَ محمد عادل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وبتلك النتيجة يرتفعُ رصيدُ منتخب ليبيا إلى ثلاث نقاط،بالتساوي مع منتخب الجزائر،بينما يأتي منتخبُ لبنان في المركز الثالث بدون رصيد.وتُختتمُ مبارياتُ المجموعة الثالثة باللقاء الذي يجمعُ بين منتخبي ليبيا والجزائر الأربعاء المقبل؛لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور التالي.// انتهى //23:48ت م0169