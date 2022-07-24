الطائف 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسلطّفت الأمطار الخفيفة التي هطلت على ميدان الهجن بالعرفاء اليوم، سباقات الفترة المسائية لفئة المفاريد بمهرجان ولي العهد 2022، مما انعكس على سرعة أداء المطايا وتكتيكات الملاّك.وانتزعت البكرة "متعبه" لمالكها فلاح جلوي العجمي، أفضل توقيت بحصولها على المركز الأول في الشوط المسائي الأول على مسافة 2 كم، بتوقيت 2:54.948 ، وتوالت بقية النتائج في الأشواط الثلاثة عشر الأخرى على النحو التالي، حيث فاز "صايب" لـ سليمان سلامه الجهني، بالمركز الأول في الشوط الثاني، ثم "أسطورة" لـ سعد محمد المري، بالمركز الأول في الشوط الثالث، وحلّ "هملول" لـ سليمان سلامه الجهني في المركز الأول بالشوط الرابع.كما فازت "شواهين" لـ صالح علي الكربي ، بقصب السبق في الشوط الخامس، لتكتسح "الطايف" لـ صالح بنيه البلوي نتائج الشوط السادس، ثم "الناويه" لـ علي صالح آل رزق بالشوط السابع، وحقق "شاهين" لـ مثقال سعد الدوسري المركز الأول في الشوط الثامن، ثم "أصل" لـ نايف سعود البلوي، بالمركز الأول في الشوط التاسع , وانتزع "الفهد" لـ عايض مترك الدوسري المركز الأول في الشوط العاشر.وحصلت "وصال" لـ سالم عبدالله البخيت على المركز الأول في الشوط الحادي عشر، ثم "الحنيش" لـ عبدالرحمن محمد الفهادي بالمركز الأول في الشوط الثاني عشر، لتفوز "هقوة " لـ عبدالعزيز معلاء السهلي بالمركز الأول في الشوط الثالث عشر، وأخيراً "ذحاح" لـ نواف سلمان العتيبي في المركز الأول في الشوط الرابع عشر.// انتهى //23:53ت م0171