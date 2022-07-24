الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واستحتَ رعايةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أميرِ منطقة الرياض، حضرَ معالي رئيس جامعة الملك سعود،رئيس مجلس الأمناء بكلية الرؤية بالرياض الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، - أمس الأحد - الحفلَ الختامي السنوي لتخريج طلاب وطالبات كلية الرؤية بالرياض،وذلك في جامعة الملك سعود.وبُدِءَ الحفلُ بآياتٍ من القرآن الكريم، شاهدَ بعدها معاليه والحضور عرضاً موجزاً وفيلماً تعريفياً عن الكلية ومنجزاتها وأقسامها وفصولها الدراسية،أسهمَ في إعداده مجموعةٌ من الطلاب والطالبات، بَدَأَتْ بعدها مسيرةُ الخريجين والخريجات.وقَدَّمَ عميدُ كلية الرؤية بالرياض الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الدهمش - خلال كلمته- شكرَه لسموِّ أميرِ منطقة الرياض على رعايته حفلَ تخرجِ طلاب وطالبات كلية الرؤية بالرياض، مُهَنِّئًا الطلاب والطالبات بتخرجهم بعد سنوات من الجدِّ والمثابرة،راجيًا لهم مزيدًا من التوفيق؛للإسهام في بناء ورفعة وطنهم وخدمة مجتمعاتهم،سائلاً اللهَ - عزَّ وجلَّ- أن يحفظَ هذا الوطنَ وحكومتَه الرشيدة،وأن يديمَ على بلادنا نعمة الأمن والأمان.من جهتها،هَنَّأَتِ الدكتورةُ منى غازي أرناؤط نفسَها وزملاءَها الخريجين وأولياء الأمور،سائلةً اللهَ سبحانه وتعالى لهم التوفيق؛للإسهام في خدمة مجتمعهم ووطنهم الغالي.ثمَّ قامَ معالي الأستاذ الدكتور بدران العمر بتكريم الطلبة والتقاط الصور التذكارية مع المتخرجين والمتخرجات.وفي الختام أدَّى الخريجون القسمَ ألقاه عليهم وكيلُ كلية الرؤية بالرياض للشؤون الأكاديمية الدكتور تركي بن حمد المقبل.// انتهى //00:08ت م0001