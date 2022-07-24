مكة المكرمة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسصدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة - حفظه الله - على تعيين المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية.ورفع المهندس الرشيد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظهما الله ـ على الثقة الكريمة بتعيينه رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، كما تقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه وتمكينه طيلة فترة عمله محافظاً للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".// انتهى //00:16ت م0002