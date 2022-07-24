القاهرة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واستُوِّجُ منتخبُ كوريا الجنوبية بذهبية تتابع الرجال في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة حالياً بالإسكندرية وتستمرُ حتى 31 يوليو الجاري.وتَمَكَّنَ المنتخبُ الكوري الجنوبي من حصد المركز الأول والميدالية الذهبية عقب حصوله على 1427 نقطةً، بينما أحرزَ منتخبُ مصر المركزَ الثاني والميداليةَ الفضيةَ بعد حصده 1419 نقطةً.وفي المقابل،استطاعَ منتخبُ التشيك تحقيقَ المركزِ الثالثِ والميداليةِ البرونزيةِ بعد حصوله على 1408 نقاط.// انتهى //00:35ت م0003