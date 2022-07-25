عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع
الاثنين 1443/12/26 هـ الموافق 2022/07/25 م واس
المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي المهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
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