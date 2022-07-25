المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واستكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للترجمة جهودها اليومية والمتواصلة في سبيل خدمة الزوار وتلبية احتياجاتهم حيث تعمل الإدارة على ترجمة خطب المسجد النبوي وترجمة محتوى جميع إصدارات الوكالة المقروءة والمسموعة والمرئية والورقية والإلكترونية وترجمة الدروس العلمية المقامة في المسجد النبوي بعشر لغات وترجمة محتوى جميع وسائل التواصل بالزائرين في المسجد النبوي كاللوحات وعروض الشاشات الالكترونية والتطبيقات الذكية وقنوات التواصل الإجتماعي من خلال رقمنة الخدمات المقدمة للزوار وسعياً لإيصال الخدمات بكل يسر وسهولة فمن خدماتها الرقمية والتي يتم الوصول إليها من خلال الترميز الرقمي ( QR ) .حيث تعمل الادارة علي ترجمة خطب المسجد النبوي الى عشر لغات هي ( اللغة الانقليزية، والفرنسية، والأردية، والملاوية، والتركية، والبنغالية، والهوسا، والصينية، والروسية، والفارسية ) وهذه اللغات تم اختيارها بناءً على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعاً بين زوار المسجد النبوي وتعد هذه اللغات تتحدث بها 139 دولة حول العالم، والمنصات التي تبث من خلالها ترجمة خطب المسجد النبوي هي منصة منارة الحرمين والبث الإذاعي على موجات ( FM ) وبرنامج مكسلر ( Mixler ).كم يتم توزيع السماعات على المستفيدات في القسم النسائي للاستماع لترجمة خطب المسجد النبوي أثناء الخطبة، و توزيع بطائق توعوية وإرشادية على قاصدات المسجد النبوي مترجمة إلى (10) لغات للوصول إلى خدمة البث المباشر لترجمة الخطب، وتنفيذ مبادرة صناعة محتوى مترجم إلى (10) لغات عن معالم المسجد النبوي يتم عرضه في المصليات النسائية لإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج بالإضافة لتقديم محتوى اثرائي للزائرات مترجم إلى عدة لغات بالإضافة .// انتهى //03:45ت م0009