الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة, كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-36كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //05:55ت م0010