عام / "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1443/12/26 هـ الموافق 2022/07/25 م واس
المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع ، يبدأ الساعة الـ 8 صباحا ويستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم .
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