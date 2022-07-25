المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع ، يبدأ الساعة الـ 8 صباحا ويستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم .// انتهى //07:16ت م0012