طولكرم - بيت لحم 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة فلسطينيين من شرق طولكرم ومدينة بيت لحم.وذكر نادي الأسير في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم نور شمس بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا على حاجز "الكونتينر" شرق مدينة بيت لحم أثناء عودته من عمله.وفي جنين نصبت قوات الاحتلال عددًا من الحواجز العسكرية وكثفت من وجودها جنوب جنين، ودققت في بطاقات الفلسطينيين، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.// انتهى //08:59ت م0014