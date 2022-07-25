تبوك 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسانطلقت أمس بمدينة تبوك فعاليات مهرجان الخير للأسر المنتجة الذي تنظمه جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بالمنطقة، وذلك بمول تبوك بارك، ويستمر على مدى 15 يوماً.وأوضحت مديرة الجمعية ريم العطوي أن فعاليات المهرجان تستهدف مشاركة 100 أسرة منتجة من أسر المنطقة، بأجنحة وأركان مختلفة تشمل فنون الحرف اليدوية والحياكة ، والمأكولات، والأزياء والإكسسوارات، والبخور والعطور.وأشارت العطوي إلى أن الهدف من إقامة هذا المهرجان هو تسليط الضوء على مشاريع الأسر لتسويق منتجاتهم على مستوى المنطقة وتقديم الطرق الصحيحة عن كيفية إنشاء المشاريـع، إضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر بين فتيات المنطقة.// انتهى //09:31ت م0015