القاهرة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا دعم بلاده ‪للمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وأشارت صحف الاثنين إلى اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، وتم خلاله بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة 19 أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.وتناقلت صحف القاهرة تأكيد وزير المالية المصري رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور محمد معيط، أن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للمصريين حلم غير قابل للتأجيل، بالرغم من كل الأزمات الاقتصادية العالمية.// انتهى //09:39ت م0016