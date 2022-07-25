برازافيل 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسوصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إلى جمهورية الكونغو التي تُعد المحطة الثانية لجولته الأفريقية بعد مصر.ومن المقرر أن يلتقي لافروف في إطار زيارته، رئيس الكونغو دينيس ساسو نجيسو، ووزير الخارجية جان كلود جاكوسو ؛ لبحث تطوير البرامج الاقتصادية المشتركة.تأتي زيارة لافروف ضمن جولة أفريقية تستغرق خمسة أيام يزور خلالها مصر والكونغو وأوغندا وأثيوبيا.// انتهى //09:39ت م0017