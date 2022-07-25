الرباط 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بشروع الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات للحد من تأثير الحرائق التي اجتاحت غابات واسعة شمال البلاد على القطاع الزراعي، وعلى الغابات ومن أجل دعم الأهالي المتضررين.وتطرقت إلى توجه الناخبين التونسيين اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد.وتناولت صحف الاثنين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة ستة آخرين في عملية إسرائيلية بمدينة نابلس .وفي الشأن السوداني تناقلت ردود فعل القوى السياسية إزاء تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، الذي أكد أن المجلس لن يتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار.وأخبرت صحف الرباط عن الجولة الأفريقية التي يبدأها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أنه سيزور للمرة الأولى الكاميرون وسط القارة، وبنين التي تواجه تحديات أمنية في منطقة الساحل، وغينيا بيساو.وعرجت صحف المغرب على خبر ارتفاع عدد الإصابات بمرض جدري القردة إلى أكثر من 15300 إصابة في 72 دولة، مبينة أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أعلى مستوى من التأهب لاحتواء تفشي هذا المرض.// انتهى //09:51ت م0018