موسكو 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأُعلِنت حالة الطوارئ في مدينة سوتشي الروسية؛ نتيجة الأحوال الجوية، والأمطار والسيول الجارفة.وأوضح عمدة مدينة سوتشي أليكسي كوبايجورودسكي، أن الإعلان يشمل جميع أنحاء المدينة، مبينًا أن الوضع خطير للغاية.وأشار إلى أن السلطات تمكنت من إنقاذ عشرات الأشخاص بينهم 10 أطفال من السيول الجارفة، مضيفًا أنه يجري حاليًا تشكيل قائمة بالأضرار ورصد الانهيارات الأرضية الجديدة.// انتهى //09:57ت م0020