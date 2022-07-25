طوكيو 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض متأثرةً بالتراجع في وول ستريت في الجلسة السابقة، وانتظار المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 0.77 في المئة، ليصل عند مستوى 27699.25 نقطةً، بينما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1943.21 نقطةً.// انتهى //10:09ت م0022