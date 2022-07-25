المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسوصل إلى المدينة المنورة أمس ١٨٢٩٧ حاجاً من عدة جنسيات,ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا خلال فترة ما بعد الحج ٢١٢١٦٧ حاجاً.وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة استقبل ٢٠٠١٠١ حاج قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج, فيما استقبل مركز حجاج البر ٨١٦٥ حاجاً, ووصل ٣٧٩٢ حاجاً عبر رحلات قطار الحرمين السريع.وبيّنت الإحصائية, مغادرة ١٦٠٩٥ حاجاً للمدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, ومركز مراقبة التفويج البري, ومركز حجاج البر,فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر مختلف المنافذ ١٣٠٣٢٩ حاجاً, وبذلك يكون عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة ٨١٨٣٨ حاجاً حتى مساء أمس.// انتهى //10:14ت م0023