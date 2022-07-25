الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسبلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو عام 2022 (144 مليار ريال)، مقابلَ (79 مليار ريال) خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (65 مليار ريال)، بنسبة (83.4%).وبحسب نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة اليوم من الهيئة العامة للإحصاء فقد بلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر مايو 2022 (116 مليار ريال)، مقابلَ (57 مليار ريال) خلال شهر مايو 2021،بارتفاع مقدارُه (59 مليار ريال)، بنسبة (105.5%).وبينت أن قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2022 بلغت (28 مليار ريال)، مقابلَ (22 مليار ريال) خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (6 مليار ريال)، بنسبة (26.7%).وأوضحت النشرة أن قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو 2022 بلغت (54 مليار ريال)، مقابلَ (44 مليار ريال) خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (10 مليار ريال)، بنسبة (21.8%).يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.// انتهى //10:19ت م0024