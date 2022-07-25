تونس 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم بدء الشعب التونسي اليوم عملية التصويت على الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرًا، وذلك في خطوة إصلاحية تهدف إلى تجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي.وتناقلت تصريح مبعوث الخارجية الإيطالية لدى ليبيا نيكولا اورلاندو عن اتفاق مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا على 4 أولويات للمرحلة المقبلة في البلاد، منها التأكيد على ضرورة أن يعمل الليبيون معًا على إحراز تقدم بالمسار الدستوري والاتفاق على قيادة موحدة توصل إلى الانتخابات.وأكدت الصحف في شأن منفصل أن رئيس دائرة الوقاية من الأمراض بوزارة الصحة الإيطالية جاني ريتسا، أكد خبر وصول حالات الإصابة بفيروس جدري القردة في البلاد إلى 407 إصابات.وقالت صحف تونس إن حرائق كبيرة لازالت تشتعل في حديقة داديا شمال شرق اليونان وفي جزيرة ليسبوس، بشمال بحر إيجه وخرجت عن نطاق السيطرة وقد تم إخلاء القرى من السكان من أجل تسهيل عمل الجيش وعمال الغابات على وقف اندلاع حرائق في غابة الصنوبر.// انتهى //10:48ت م0026